Укрaїнa
166
1 хв

СБУ завдала прицільних ударів по окупантах на Донеччині: які втрати РФ

Українські бійці ефективно відпрацювали по російських загарбниках у Донецькій області.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Донеччина

Донеччина

Спецпризначенці «Альфи» СБУ завдали прицільних ударів по позиціях армії РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомляє СБУ.

Що уражено

Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV. Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА «Zala» та «Гербера» в тилу противника.

Як зазначається, під час ударів були використані безпілотні апарати «FP-2» з бойовими зарядами масою 105 кг. Це забезпечило високу ефективність операції.

«Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках!», — наголосили у відомстві.

Раніше дрони атакували дві ТЕС на окупованій Донеччині.

«Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах — це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: „світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно“, — йдеться в заяві командувача Сил Безпілотних Систем Роберта Бровді з позивним „Мадяр“.

