СБУ здійснює обшук у вінницького митрополита УПЦ МП: що відомо

За попередньою інформацією, свої проросійськи погляди Іонофан висловлював і серед духовенства, і на службах.

Працівники Служби безпеки України здійснюють обшуки у вінницького митрополита Іонофана. За попередніми даними, він може бути причетний до розпалювання релігійної ворожнечі.

"Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", - повідомили ТСН.ua в пресслужбі СБУ.

Правоохоронці додали, що більше інформації очікується згодом.

Своєю чергою, наші джерела серед правоохоронців повідомили, що Іонофан, за попередньою інформацією, свої проросійськи погляди висловлював і серед духовенства, і на службах. Згідно із відкритими джерелами, він також наказував молитись за патріарха Кирила, який підтримує війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв), який підтримує війну Росії проти України, пообіцяв всім мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

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