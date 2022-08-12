СБУ зірвала чергову схему вивезення призовників через окупований Крим

На Запоріжжі СБУ викрила групу осіб, які допомагали чоловікам втікати від призову через окуповані Мелітополь і Крим.

Мешканець Мелітополя налагодив протиправний "міграційний бізнес" для чоловіків призовного віку, котрі вирішили уникнути мобілізації. За гроші він обіцяв їм допомогти перетнути державний кордон України. Клієнтів зловмисник підшукував через свої особисті зв’язки у певних колах. Також з цією метою в одному із месенджерів, він розміщував оголошення про допомогу виїзду на тимчасову окуповану територію України.

Про це повідомляє Запорізька ОВА у Телеграмі.

Схема переправлення мала кілька етапів. На власному автомобілі, зловмисник вивозив ухилянтів до тимчасово окупованого Мелітополя. Під час проходження фільтраційних заходів на блокпостах, вони дотримувались заздалегідь обговорених версій, дезінформували правоохоронців щодо мети виїзду без прописки в окупованих районах. Мовляв, їдуть займатися волонтерською діяльністю або відвідати родичів.

Після прибуття до Мелітополя чоловік організовував місце ночівлі та передавав пасажирів своїм спільникам, які далі перевозили чоловіків до тимчасово анексованої території Криму. Звідти "туристи" прямували далі.

Вартість послуг коливалась, залежно від віку осіб, їх кількості та приналежності до військової служби та становила від 5000 до 10000 гривень.

Оперативники СБУ "зірвали" чергову поїздку та затримали зловмисника разом з двома "пасажирами". У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення до Росії військовозабов'язаних українців. Зловмисники оцінили свої послуги в 500 доларів.

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