СБУ зірвала план ліквідації командирів ЗСУ на Яворівському полігоні - подробиці

Затрманий агент РФ / © СБУ

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На Львівщині Служба безпеки України затримала «подвійного» агента РФ, який працював на ФСБ та ГУР і планував ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зрадником виявився інструктор навчального центру Сил оборони. Його завданням від ГРУ РФ була підготовка терактів проти українських офіцерів.

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Агент діяв за інструкціями куратора й мав повну автономію у виборі способу вбивства. Один із планів передбачав виготовлення саморобного вибухового пристрою та його закладення в штабі чи навчальному корпусі. Інший варіант — використати «втемну» військовослужбовця, щоб занести вибухівку на тренувальну локацію. Також розглядався варіант ракетного удару РФ по координатах зосередження українських захисників.

СБУ завчасно викрила ці наміри, задокументувала підготовку замаху та затримала зрадника в момент, коли він готував пропозиції ліквідації. У ході слідства встановлено його зв’язок із куратором ФСБ, якому він передавав дані про українські підрозділи на полігоні.

Під час обшуку в агента вилучено три мобільні телефони з активними сім-картами. Йому повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд арештував зловмисника без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російської військової розвідки, який працював на ворога, перебуваючи в лавах Збройних сил України.