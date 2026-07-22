СБУ зірвала ще один теракт агента РФ у центрі обласного центру

СБУ затримала зрадника / © unian

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У Миколаві затримано агента РФ, який готував убивство військового Сил оборони за допомогою саморобної бомби.

Про це повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він саме закладав вибухівку під авто українського воїна.

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«У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати „легкі“ заробітки. Агент отримав від ворога координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП) і потім намагався непомітно встановити його під авто українського захисника», — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час документування злочину було встановлено, що дезертир отримав від ворога ще одне завдання — реєструвати для росіян супутникові термінали Старлінк.

У разі отримання доступу до супутникових терміналів, ворог планував задіяти їх для коригування ракетно-бомбових, артилерійських та дронових атак на південному фронті.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він координував свої дії з куратором від країни-агресора. Незаконно зареєстрований ним Старлінк заблоковано.

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Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала російського агента, який за вказівкою спецслужб РФ готував серію підривів у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську з метою ураження цивільних та екстрених служб.

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