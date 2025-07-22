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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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444
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СБУ знайшла в будинку нардепа від ОПЗЖ секретні документи — що відомо

СБУ виявила документи з обмеженим доступом НАБУ під час обшуку за місцем проживання Федора Христенка.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Знайдені матеріали

Знайдені матеріали / © СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила нові факти витоку конфіденційної інформації з Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила СБУ.

Під час обшуку в будинку народного депутата Федора Христенка (ОПЗЖ), якого підозрюють у роботі на фсб рф та державній зраді, правоохоронці вилучили документи з обмеженим доступом. Нині у помешканні проживають його близькі родичі.

За даними Служби безпеки України, серед вилученого — матеріали негласних слідчих дій, а також десятки анкет кандидатів в детективи Національного антикорупційного бюро.

«Зокрема, були вилучені документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ», — зазначили в СБУ.

Зокрема, виявлено персональні дані керівника міжрегіонального управління НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у зв’язках із представниками країни-агресора та сприянні незаконному бізнесу з РФ. Також знайдено анкету колишнього детектива Тимура Аршавіна, який торік залишив територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно з матеріалами слідства, Христенко підтримував тісні зв’язки з керівництвом НАБУ — зокрема з Магамедрасуловим і керівником підрозділу детективів Олександром Скомаровим. За версією слідства, підлеглі Скомарова сприяли виїзду за кордон бізнес-партнера Ігоря Коломойського — Геннадія Боголюбова.

Христенку заочно повідомлено про підозру у державній зраді, зловживанні впливом та співпраці з фсб, яка, за даними слідства, тривала ще з часів президентства Віктора Януковича.

«Нагадаємо, що вчора нардепу Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України», — йдеться в повідомленні.

СБУ продовжує встановлювати всі обставини можливого агентурного проникнення представників російських спецслужб до НАБУ.

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

/ © СБУ

© СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Знайдені матеріали / © СБУ

Також раніше СБУ та ОГП викрили Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ — у веденні бізнесу на території Росії.

Згодом стало відомо, що правоохоронці встановили наявність «крота» ФСБ у найзакритішому підрозділі НАБУ. У межах розслідування працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків у співробітників антикорупційного органу.

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