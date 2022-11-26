СБУ знайшла жінку, яка стрімила влучання ракети в об’єкти критичної інфрастуктури на Львівщині

Вона запевняє, що не знала, що робити цього не можна.

Служба безпеки України відшукала жінку, яка під час ракетних обстрілів Львівщини вела відеострім у соцмережі.

На кадрах видно, що жінка радіє, коли російські ракети влучють в об’єкти критичної інфрастуктури. Після стріму блогерку почали шукати слідчі СБУ. Зрештою знайшли, але не затримали, поки обмежились профілактичною бесідою.

Жінка публічно попросила вибачення і запевнила, що нібито не знала, що наражає земляків на небезпеку. Адже поширення координат, адрес влучань або назв об’єктів обстрілів - допомагає рашистам коригувати наступні прильоти. “Вибачаюся, що я виклала відео, в якому було видно два прильоти ракети Російської Федерації, вибачаюся, що наклала небезпеку на громадян України”, - зазначила вона.

Поширювати фото чи відео ворожих ракетних прильотів суворо заборонено!

Нагадаємо, що на одному із пунктів пропуску на Закарпатті затримали зрадника з Білої Церкви. Колишній працівник МВС завжди був прихильником "руского міра" і планував передати Росії інформацію про українські спецслужби.

За це очікував, що як Росія окупує Київ, він стане "головним поліцейським Київської області". Тепер чоловіку залишається лише чекати на 15 років ув'язнення.

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