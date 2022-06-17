СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова: відео

СБУ затримала 19 ворожих агентів у 6 областях України.

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, під час якої у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога. Велику агентурну мережу координував радник Сергія Аксьонова, так званого "голови Криму".

Про це сьогодні, 17 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Затримані коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених. Також займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, групою керував агент ФСБ РФ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник Сергія Аксьонова, самопроголошеного "голови" анексованого Криму.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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