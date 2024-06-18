СБУ знищила 1000 танків армії РФ: експерт підрахував, яка їхня загальна вартість

СБУ знищила 1006 танків РФ за час повномасштабного вторгнення. За найскромнішими підрахунками, їхня вартість становить більше ніж 2 мільярди доларів.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

"Підрахував у яку цифру видатків вилились агресору такі втрати. Вартість одного російського танку залежно від моделі – від 2-3 млн доларів за Т-72 до 4,5 млн доларів за новий Т-90 "Прорив". Припустимо, що танків старої моделі у росіян більше. За найскромнішими підрахунками вартість знищених танків ворога понад 2 мільярдів доларів!", – пояснює він.

СБУ знищила більше танків РФ, ніж ЗСУ отримали від партнерів

Черненко нагадує, що крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку. Зокрема, БТР, артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо. А нещодавно дрони Служби знищили вже третю російську РЛС, кожна з яких вартує 100 млн доларів.

"Зазначу, що СБУ постійно демонструє кадри бойової роботи своїх підрозділів. Кожна знищена одиниця техніки має підтвердження", – акцентує політолог.

Черненко наголосив: підрозділи Служби знищили більше танків ворога, ніж нам передали танків всі країни-союзники разом узяті. А росіяни все частіше кидають у м'ясні штурми квадроцикли або взагалі піхоту без прикриття броні. І все рідше танки.

"Їхні радянські запаси суттєво скоротились, а російська промисловість не встигає за темпами втрат. І знищена підрозділами СБУ тисяча танків зіграла тут надважливу роль", – резюмує Черненко.

Як стало відомо, найбільшу кількість танків РФ знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

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