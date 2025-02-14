"СБУ знову на крок попереду ворога": експерт про операцію із затримання топзрадника

Політолог вважає, що операція по затриманню зрадника безпрецедентна і історична.

Росія тотальна програє Службі Безпеки України у війні спецслужб. СБУ постійно - на крок попереду ворога.

Так політолог Олексій Голобуцький прокоментував недавнє викриття топ-зрадника, полковника СБУ Козюри, якого затримував особисто очільник Служби Василь Малюк.

Політолог вважає, що операція по затриманню зрадника безпрецедентна і історична.

"СБУ весь час опиняється на крок попереду росіян, які тотально програють у протистоянні спецслужб. Малюк провів процес очищення Служби від російських агентів, який триває. Без цього очищення, СБУ не мала шансів здійснювати такі потужні операції проти ворога.

"Щура" ще й змогли використати проти самих же вербувальників. Тривалий час через нього росіян "годували дезою". Це справді ювелірна робота наших спецслужб", - каже експерт.

Голобуцький наголошує на важливості того факту, що зрадника було затримано під час гарячої фази війни.

"Сьогодні кожен викритий агент ворога – це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня – не одна сотня життів. Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій", - вважає експерт.

"З приходом до керівництва СБУ Василя Малюка, "почистили" від російських агентів і органи влади, і саму Службу. Фото, де "щура" Козюру тримає за шкірку голова СБУ, облетіли всі медіа. Попереду у "щура" суд і вирок. Майже напевно – довічне ув’язнення", - додав Голобуцький.

Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили у своїх лавах та затримали топпосадовця, який виявився "щуром" ФСБ. Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що було задокуменовано 14 епізодів протиправної діяльності ворожого агента.