Володимир Зеленський / © Associated Press

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СБУ знищила російський Ту-95 в Енгельсі за 800 км від кордону України.

Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

«Силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону — близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей», — зазначив президент.

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За попередніми даними СБУ, літак зазнав критичних пошкоджень — у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. За даними НГУ, літак готувався до бойового вильоту.

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