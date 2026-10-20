СБУ зриває плани Кремля, який намагається принести терор в українські міста — експерт

СБУ викрила 150 агентурних мереж / © СБУ

Реклама

Російські спецслужби не полишають спроб здійснювати теракти в Україні в рамках кампаній, санкціонованих особисто Путіним, але СБУ систематично зриває всі плани ворога. Від 2022 року СБУ викрила 150 агентурних мереж, до яких входило 648 осіб. Ще одним підтвердженням успішної роботи Служби стало затримання двох рецидивістів, які готували серію вибухів у центрі Києва з використанням гранат, саморобної вибухівки та навіть гранатомета.

Про це у своєму блозі пише політолог Олексій Курпас.

Реклама

«Росія намагається перетворити українські міста на майданчики для терору. Ворог вербує кримінальників для атак на режимні об’єкти в центрі Києва, прагнучи дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти страх і спровокувати суспільну напругу, але контррозвідка СБУ цьому успішно протидіє», — зазначає Курпас.

Реклама

За словами експерта, російське керівництво намагається продати населенню хоч якісь «достіженія цєлєй СВО», не маючи реальних військових результатів на полі бою.

Окремо Курпас наголосив на ефективній роботі української контррозвідки. Він зазначив, що сьогодні СБУ під керівництвом Олександра Поклада приділяє особливу увагу викриттю агентурних мереж і протидії спецопераціям російських спецслужб.

«Про успішно попереджений теракт суспільство часто дізнається лише з короткого повідомлення СБУ. Немає вибуху, немає загиблих, немає страшних кадрів у новинах. А отже, немає і того резонансу, який був би у випадку трагедії. Хоча саме її відсутність і є головним результатом роботи спецслужби», — зазначив експерт.

За його словами, сьогодні війна йде не лише за території, але й за стійкість українського суспільства. І на цьому фронті кожна попереджена диверсія — це не маленька, а цілком реальна перемога, підсумував Курпас.

Реклама

Нагадаємо, раніше йшлося, що у Києві 18-річний юнак допомагав росіянам налагодити Starlink. За даними слідства, юнак вийшов на зв’язок із представником РФ через месенджер Telegram. Росіяни пропонували йому заробіток за цю послугу.

Також вже повідомлялося, як Росія заманює українських підлітків до диверсій. В Україні щонайменше 13 неповнолітніх перебувають у в’язницях після того, як отримали гроші від Росії за атаки на власну країну під час війни.

Новини партнерів