СБУ звернулась до українців з важливим попередженням про небезпеку на Великдень

СБУ закликає українців бути особливо пильними під час Великодніх свят. Силовики фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині країни через диверсії, теракти та інформаційно-психологічні операції.

Про це передає СБУ.

У відомстві нагадали, що росіяни постійно намагаються дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень.

Попри заяви РФ про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не припиняють свої інформаційно-психологічні спецоперації, провокації, теракти та диверсії.

«Серед іншого, українська спецслужба регулярно викриває російську агентуру на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад», — попереджає СБУ.

Паралельно контррозвідка викриває спроби ворога вербувати українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави. Основними «цілями» окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів.

СБУ закликає українців у період Великодня:

бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують «легкий заробіток»;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

В СБУ цілодобово працює спеціальна гаряча лінія за номером 1516.

