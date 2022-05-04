"СБУшні репресії": росіяни поширюють фейк про перевірку тих, хто виїздить з окупованих територій Запоріжжя

"СБУшні репресії": росіяни поширюють фейк про перевірку тих, хто виїздить з окупованих територій Запоріжжя

Росйські загарбники відомі своєю пропагандою та поширенням брехливої інформації.

Наразі у своїх Telegram-канал вони поширюють фейк: нібито всі, хто виїжджатиме з тимчасово окупованих територій Запорізької області до обласного центру, зазнаватимуть у місті "СБУшних репресій".

Про це повідомляють у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Як доказ загарбники держави-агресорки Росії наводять слова виконуючого обов’язки голови Запорізької міської ради Анатолія Куртєва про те, що до міста стікається багато переселенців із Донбасу. Саме тому поліція проводить "перевіряльні та фільтраційні заходи".

Окупанти закликають мешканців регіону виїжджати на територію Російської Федераії. Мовляв, тамтешня влада "не влаштовує жодних фільтраційних заходів біженцям".

Насправді, правда зовсім інакша. В ОДА наголошують, що українські поліцейські перевіряють документи тих, хто виїхав із тимчасово окупованої території. Мета таких перепврок - не пропустити до мирноого Запоріжжя російських диверсантів.

"Навряд можна назвати перевірку документів фільтраційними заходами. Натомість нам добре відомо про існування російських фільтраційних таборів та допити, які влаштовують загарбники цивільним жителям окупованих територій", - наголосили у повідомленні ОДА.

Як повідомлялося, з околиць заблокованого Маріуполя росіяни вивезли до фільтраційного табору в село Безіменне вивезли майже всіх чоловіків. Чоловіки з районів Мирний і Волонтерівка понад два тижні перебувають у фільтраціних таборах. Умови перебування там "нелюдські".

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