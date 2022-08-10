Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Сценарій не вдається": Марченко впевнений, що окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні

Дата публікації
Перегляди
594
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Сценарій не вдається": Марченко впевнений, що окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні

Фото: Associated Press

Генерал-майор Дмитро Марченко впевнений, що окупаційнй владі Херсона не вдасться провести "референдум".

За його словами, мешканці окупованого міста дуже проукраїнські. Саме вони й не дадуть росіянам реалізувати  сценарії з "референдумом" і "рускім міром". 

Про це в інтерв'ю "РБК Україна" розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

За його словами, спецслужби країни-агресорки між собою ведуть розмови, що Херсоні не вдається сценарій, який вони застосували 2014-го в Криму під час анексії півострова. 

"Їхні ФСБівці між собою обговорюють те, що у Херсоні у них не вдається той сценарій, який вони застосовували в Криму. Вони вже визнають це як факт. Вони вже готуються до якихось інших заходів, тому що саме цей сценарій у них не вдається", - наголосив Марченко.

Як повідомлялося, дані проведеного колаборантами опитування" показали, що менше 10% мелітопольців підтримують Росію.

Читайте також:

До 500 гривень за один кавун: який ринок баштанних без товару з Херсонщини

До 500 гривень за один кавун: який ринок баштанних без товару з Херсонщини
 
 

Повʼязані теми:

Наступна публікація