"Сценарій не вдається": Марченко впевнений, що окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні

За його словами, мешканці окупованого міста дуже проукраїнські. Саме вони й не дадуть росіянам реалізувати сценарії з "референдумом" і "рускім міром".

Про це в інтерв'ю "РБК Україна" розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

За його словами, спецслужби країни-агресорки між собою ведуть розмови, що Херсоні не вдається сценарій, який вони застосували 2014-го в Криму під час анексії півострова.

"Їхні ФСБівці між собою обговорюють те, що у Херсоні у них не вдається той сценарій, який вони застосовували в Криму. Вони вже визнають це як факт. Вони вже готуються до якихось інших заходів, тому що саме цей сценарій у них не вдається", - наголосив Марченко.

Як повідомлялося, дані проведеного колаборантами опитування" показали, що менше 10% мелітопольців підтримують Росію.

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