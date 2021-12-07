Сценарій відомий ще від 2014 року: Росія посилила дезінформаційну кампанію проти України

Сценарій відомий ще від 2014 року: Росія посилила дезінформаційну кампанію проти України

Російські ЗМІ поширюють неправдиві тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, а не навпаки.

Протягом останніх тижнів значно підвищився рівень російської дезінформаційної кампанії проти України у ЗМІ та соціальних мережах. Рівень активності піднявся до рівня, який востаннє спостерігався в 2014 році перед вторгненням РФ до України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на слова Тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін під час Першого міжнародного форуму зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2021.

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"Останніми тижнями ми спостерігаємо значний сплеск активності в соціальних мережах, що поширює антиукраїнську пропаганду, наближаючись до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії до України в 2014 році", – наголосила дипломатка.

Так, Квін пояснила, що російські ЗМІ поширюють неправдиві тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, або що "НАТО, суто оборонний альянс, своїм партнерством з Україною нібито загрожує Росії".

Квін підкреслила, що така тактика Росії вже давно відома, коли супротивника неправдиво виставляють агресором. В такому випадку Росії буде легше виправдати заздалегідь сплановані військові дії.

Дипломатка додала, що в цьому контексті реакція України та її іноземних партнерів на спільну загрозу повинна бути не лише швидкою та ефективною, але й "узгодженою та конструктивною, щоб виправдати вже завдану шкоду".

Квін повідомила, що іноземні партнери хоч і заявляють про дезінформаційну кампанію Росії, цього виявляється недостатньо.

Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує нарощувати військовий потенціал Кремля на кордоні з Україною.

Внаслідок таких дій, американський президент Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін домовились про розмову сьогодні 7 грудня, режимі відеоконференції. Розмова запланована на 17:00 за київським часом.

Після цього Байден проведе із президентом України Володимиром Зеленським бесіду за підсумками відеодзвінка з Путіним.

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