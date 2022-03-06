Сценарії Афганістану, Чечні та Абхазії: РФ може обстріляти житлові квартали своїх міст біля кордону України

Сценарії Афганістану, Чечні та Абхазії: РФ може обстріляти житлові квартали своїх міст біля кордону України

РФ готує чергові провокації для оголошення загальної мобілізації в країні.

Російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому військових України.

Подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.

Це пов'язано з тим, що РФ зазнає фактичної поразки військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

"Це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.