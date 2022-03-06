Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Сценарії Афганістану, Чечні та Абхазії: РФ може обстріляти житлові квартали своїх міст біля кордону України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сценарії Афганістану, Чечні та Абхазії: РФ може обстріляти житлові квартали своїх міст біля кордону України

Associated Press

РФ готує чергові провокації для оголошення загальної мобілізації в країні.

Російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому військових України. 

Подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії. 

Це пов'язано з тим, що РФ зазнає фактичної поразки військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

"Це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація