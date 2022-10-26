Щасливий номер: число на будинку може підказати, яким буде життя в ньому

В кожному житлі існує своя атмосфера та настрій. Однак мало хто задумується, що на життя в оселі впливає номер будинку. Дізнайтеся більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Щоб дізнатися номер будинку, потрібно всі його цифри додати так, щоб отримати, як результат, число від 1 до 9. Наприклад, якщо номер будинку у вас 179:

1+7+9=17; 1+7=8

Отже, щасливий номер будинку - 8.

Що означає кожен номер будинку

Номер 1 - енергетика справжнього лідера. Якщо ви мешкаєте в будинку, номер якого 1, ви маєте всі шанси на те, щоб стати успішною людиною. Оселя готова надихнути вас на звершення та "підтримати" будь-якої хвилини. Однак також існує і великий шанс загоряння. Тому перед виходом з дому обов'язково перевіряйте всі побутові прилади. Діти, які народилися та зростають у будинку під номером 1, часто конфліктують з батьками, але в майбутньому стають успішними.

Номер 2 - циклічність подій. Життя в такому будинку - це постійне повторення подій. Його плюс у тому, що ви завжди матимете шанс на те, аби покращити своє майбутнє. Однак є й мінус. Часто оселі під цим номером стають місцем таємних змов і побачень. Хоча діти в такому житлі виростають успішними, вміють пристосовуватися до різних життєвих ситуацій.

Номер 3 - потужна енергетика світла. Проте господарі такого будинку рідко отримують можливість розбагатіти. Зазвичай це щасливі сім'ї середнього достатку, які мають стільки, скільки їм потрібно для життя. Надзвичайно позитивно цей номер будинку впливає на взаємини. Діти виростають в такому житлі творчими особистостями, які можуть знайти себе в соціальній чи творчій професії.

Номер 4 - енергія стабільності. Зазвичай у такому будинку мешкають родини з дуже міцними взаєминами та вмінням знаходити компроміси. Однак у таких оселях чатує й небезпека через стихію чи комунальні служби. Та ще й діти в будинку під цим номером зростають непристосованими до життя. А тому батькам доведеться більше часу приділити тому, щоб навчити їх самостійності.

Номер 5 - гостинний. Сюди часто приходять гості. Він привертає увагу людей своїм затишком і світлою енергетикою. А ось подружжя, які живуть в будинку з цим номером, часто бувають у роз'їздах. Тому їм потрібно шукати компроміс, щоб зберегти шлюб. Діти, які виросли в такому будинку, часто стають художниками, артистами та люблять подорожувати.

Номер 6 - незавершеність і постійний розвиток. Шлюб у такому будинку дуже важко зберегти, тому родині часто доводиться йти на компроміси, зменшувати свої вимоги до партнера. Однак у плані професії та кар'єри цей номер підходить просто чудово. Діти виростають непосидливими і самовпевненими. Але якщо їх правильно виховувати, можуть стати успішними людьми.

Номер 7 - енергія удачі. Мешканцям цього будинку буде постійно щастити, але також доля буде часто їх спокушати. Шлюб у цій оселі може стати або дуже щасливим, або повністю нещасним. А діти точно виростуть успішними і зможуть у майбутньому прославитися.

Номер 8 - статична енергія стабільності та умиротворення. Життя в такому домі протікатиме розмірено і спокійно. Однак один із подружжя може відчутно управляти іншим, що часто призводить до проблем у сім'ї. У дітей в такому будинку потужний інтелект, однак, щоб досягти успіху, їм потрібно прикласти чимало зусиль.

Номер 9 - символ кардинальних змін. В житлі з таким номер життя завжди вирує всім фарбами. Мешканці можуть легко створювати нові стосунки і так само швидко з них виходити. Дуже важливо в такому будинку вміти зважувати свої кроки. А ось діти в будинках з цим номером часто стають бізнесменами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.