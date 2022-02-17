Ще 66 тисяч українців вакцинувалися за добу від COVID-19: скільки людей отримало "бустер"

"Бустер" зробили загалом понад 617 тисяч українців.
В Україні від початку вакцинальної кампанії станом на 17 лютого проведено загалом 31 317 953 щеплення. За минулу добу 66 082 людини вакциновано проти COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ України.
Згідно зі статистикою, за добу 16 лютого в Україні першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу - 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.
Від початку вакцинації компанії щеплено 15 631 68 людей, з них отримано дозу – 15 631 687 людей. Також загалом вже двома дозами вакциновано – 15 043 831 людину, додатковою дозою – 25 353 людини і 617 082 особи зробили "бустер". Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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