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Ще чотири тіла загиблих від рук окупантів знайшли біля Куп'янська (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Ще чотири тіла загиблих від рук окупантів знайшли біля Куп'янська (фото)

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох загиблих.

У Харківській області триває ексгумація тіл загиблих від рук російських окупантів.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

У селищі Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували труп 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На тілі трупа виявлено дві колото-різані рани на спині.

Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.

У Куп‘янську встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їхні тіла ексгумовано.

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Нагадаємо, що майже у всіх захоплених містах та селах на території України, зокрема й на Харківщині, росіяни облаштовували катівні для тортур та вбивств місцевих громадян.

Після цього окупанти закопували тіла загиблих, або змушували це робити інших місцевих жителів.

Нагадаємо, в лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

Зокрема, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту окупантів.

У деокупованих Святогірську та Лимані ексгумували 78 загиблих. Серед них виявили тіло однорічного немовляти.

Закатовані рашистами: в Ізюмі завершили ексгумацію тіл

Закатовані рашистами: в Ізюмі завершили ексгумацію тіл

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Дата публікації
Перегляди
405
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