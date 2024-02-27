Ще дві країни ЄС висловилися про війська для України

Ще одна країна не погоджується з тим, щоб вислати на війну до України сухопутні війська. Проти висловилася Іспанія, яка хоче обмежити допомогу лише наданням зброї.

Про це пише Reuters.

Як стало відомо, речниця уряду Іспанії Пілар Алегрія заявила, що Мадрид не погоджується з пропозицією президента Франції вислати до України сухопутні війська. На її думку, допомога має обмежуватися лише зброєю.

"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа, щоб протистояти нападу Путіна", - сказала вона.

Італія також виступила проти. За словами міністра закордонних справ Антоніо Таяні, ідея відправлення до нашої держави західних військових - це ідея Еммануеля Макрона.

"Але коли ви говорите про відправку військ, ви повинні бути дуже обережними, тому що ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією. Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не є прихильником відправки італійських військ воювати в Україну", - заявив Таяні.

Нагадаємо, що ЗСУ збили другий за день російський винищувач Су-34.

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