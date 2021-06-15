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Ще дві лікарні Закарпаття готові швидше рятувати пацієнтів: там завершилось "Велике будівництво"

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Ще дві лікарні Закарпаття готові швидше рятувати пацієнтів: там завершилось "Велике будівництво"

Приймальні відділення оновили в лікарні Мукачева та у Волівці.

У Закарпатській області за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили оновлені приймальні відділення, де надаватимуть комплексну невідкладну медичну допомогу.

Подробиці розповів у Facebook голова обладміністрації Анатолій Полосков. 

Перший об’єкт – це приймальне відділення Мукачівської центральної районної лікарні, яке пройшло повну реконструкцію. Зокрема, тут з’явився "теплий бокс" для заїзду "швидких" та прийому пацієнтів. 

Також у відділенні встановили нові системи кондиціонування, вентиляції та закупили нове медичне обладнання, серед якого – комп’ютерний томограф, апарати УЗД, рентген та інші.

Друге оновлене відділення екстреної медичної допомоги відкрили після реконструкції у Воловецькій центральній районній лікарні. До того відділення чекало на капітальний ремонт цілих 30 років. 

Тут також з’явилась нова техніка: УЗД-апарат, цифровий стаціонарний рентген та комп’ютерний томограф.

"Це вже шосте приймальне відділення в області, яке нашій команді вдалося модернізувати завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це чудовий результат співпраці держави, обласної влади та місцевих громад", - зазначив Полосков.

Модернізовані приймальні відділення дають можливість швидко проводити діагностику і надавати необхідну медичну допомогу. У невідкладних випадках така оперативність дозволить буквально рятувати життя. 

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року по країні буде відкрито 177 таких відділень.

Дата публікації
Перегляди
59
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