Ще дві лікарні Закарпаття готові швидше рятувати пацієнтів: там завершилось "Велике будівництво"

Приймальні відділення оновили в лікарні Мукачева та у Волівці.

У Закарпатській області за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили оновлені приймальні відділення, де надаватимуть комплексну невідкладну медичну допомогу.

Подробиці розповів у Facebook голова обладміністрації Анатолій Полосков.

Перший об’єкт – це приймальне відділення Мукачівської центральної районної лікарні, яке пройшло повну реконструкцію. Зокрема, тут з’явився "теплий бокс" для заїзду "швидких" та прийому пацієнтів.

Також у відділенні встановили нові системи кондиціонування, вентиляції та закупили нове медичне обладнання, серед якого – комп’ютерний томограф, апарати УЗД, рентген та інші.

Друге оновлене відділення екстреної медичної допомоги відкрили після реконструкції у Воловецькій центральній районній лікарні. До того відділення чекало на капітальний ремонт цілих 30 років.

Тут також з’явилась нова техніка: УЗД-апарат, цифровий стаціонарний рентген та комп’ютерний томограф.

"Це вже шосте приймальне відділення в області, яке нашій команді вдалося модернізувати завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це чудовий результат співпраці держави, обласної влади та місцевих громад", - зазначив Полосков.

Модернізовані приймальні відділення дають можливість швидко проводити діагностику і надавати необхідну медичну допомогу. У невідкладних випадках така оперативність дозволить буквально рятувати життя.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року по країні буде відкрито 177 таких відділень.

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