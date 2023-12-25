Ще і отримав гроші: на Прикарпатті чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації

В Івано-Франківській області чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації, оформивши догляд за людиною із ІІ групою інвалідності. За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Косівського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, житель Прикарпаття 3 лютого 2023 року отримав повістку, проте не прибув до військкомату. У травні 2023 року підсудний домовився із знайомим, у якого є ІІ група інвалідності про те, що він оформить за ним догляд. Тоді він звернувся до місцевої влади та повідомив, що проживає спільно разом особою з інвалідністю, а тому має право оформити догляд.

У червні 2023 року підсудний прийшов до ТЦК і СП, де його визнали придатним до служби в армії. Проте призовник показав документ про те, що він доглядає за особою з інвалідністю та отримав відстрочку від мобілізації.

Крім того чоловік звернувся до місцевої влади та отримав 10356 грн, оскільки він оформив догляд за особою з інвалідністю.

Згодом підозрюваного викрили у тому, що ні за ким він не доглядає та не проживає спільно із чоловіком, який має інвалідність.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Суд визнав його винним за ч.1 ст.190, ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, військовий заявив, що в навчальних центрах саботують підготовку мобілізованих.

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