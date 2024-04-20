Ще на одному пункті пропуску на кордоні частково відновлять рух: деталі

Сьогодні розблоковано КПП "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець".

У неділю, 21 квітня, у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" частково відновлять пропуск вантажівок через кордон з Польщею.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Польські фермери планують пропускати на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію). Попередньо рух ваговозів має розпочатися о 08:00 21 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що 20 квітня поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні України - "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець". Рух вантажівок відбувається у звичному режимі.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування українського кордону. Він розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань.

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