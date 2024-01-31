"Ще не повідомлять, а кошти вже заблокують": юрист про "баг" у покаранні для ухилянтів

Юрист припускає, що суди просто не справляться з такою кількістю навантаження.

Блокування коштів на рахунках ухилянтів, яке планують запровадити у новому законопроєкті про мобілізацію, може "покласти" судову систему.

Таку думку висловив юрист та фахівець центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов у коментарі "Київ24".

"Судова система вже лягла в нашій країні, бо нереальна кількість навантажень на суддів. По декілька тисяч справ, а іноді і десятків тисяч справ приходиться на одного суддю", – каже юрист.

Він зазначив, що в разі ухвалення нової редакції законопроєкту про мобілізацію суди можуть навантажити ще кількома мільйонами подань по обмеженню коштів.

"Зараз часто пишуть про те, що не можуть відсилати документи сторонам по справі, бо не мають грошей на поштові марки. А тут протягом 15 діб вони повинні повідомити особу, винести рішення і це рішення підлягає негайному виконанню. Тобто особа не буде повідомлена, а її кошти вже заблокують на рахунках", – припускає Лихачов.

Раніше ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до ВР. Зокрема, передбачається, що якщо ухилянт не з'являється до ТЦК, до суд накладає арешт на кошти та інші цінності в банках та інших депозитарних установах.

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