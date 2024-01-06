Ще один кандидат у президенти США хоче, щоб країна вийшла з НАТО

Раніше про це заявив Трамп.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що хоче, щоб його країна вийшла з НАТО.

Про це пише Politico.

Як зазначає видання, республіканець може вдатися до такого кроку у разі, якщо переможе на виборах. Вперше схожу заяву він зробив ще у жовтні. Він також припускав, що настав час вивести Сполучені Штати з ООН.

"Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх військових інвестиційних зобов’язань, і за необхідності переоцінить нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни безпідставно збільшив ризик великого конфлікту з Росією", - сказала речниця.

Однак Рамасвамі далеко не єдиний кандидат у президенти США, який заговорив про вихід країни з НАТО. Про це раніше говрив і експрезидент Дональд Трамп.

"Вихід США з НАТО може стати початком найбільшої трансатлантичної кризи за останні десятиліття, що призведе до питань, чи здатний Вашингтон підтримувати союзників, а також унеможливив здатність НАТО виступати стримуючою силою проти Росії", - пише видання.

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