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"Ще один крок до зміцнення нашого захисту від російського терору": Україна підписала безпекову угоду з Латвією

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"Ще один крок до зміцнення нашого захисту від російського терору": Україна підписала безпекову угоду з Латвією

Зеленський висловив вдячність уряду та народу Латвії за непохитну підтримку / Фото: Associated Press

Україна уклала вже 9 таких домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність уряду та народу Латвії за непохитну підтримку та готовність допомагати українському народу на тлі підписання безпекової угоди з Латвією.

Про це президент повідомив 15 квітня.

За його словами, Україна уклала вже 9 таких домовленостей: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. І ми продовжимо працювати над новими угодами з іншими країнами.

"Це ще один крок до зміцнення нашого захисту від російського терору", – заявив президент.

Нагадаємо, напередодні, 14 березня, переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди з Латвією проводив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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