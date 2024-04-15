"Ще один крок до зміцнення нашого захисту від російського терору": Україна підписала безпекову угоду з Латвією

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність уряду та народу Латвії за непохитну підтримку та готовність допомагати українському народу на тлі підписання безпекової угоди з Латвією.

Про це президент повідомив 15 квітня.

За його словами, Україна уклала вже 9 таких домовленостей: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. І ми продовжимо працювати над новими угодами з іншими країнами.

"Це ще один крок до зміцнення нашого захисту від російського терору", – заявив президент.

Нагадаємо, напередодні, 14 березня, переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди з Латвією проводив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Читайте також: