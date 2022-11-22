Ще один "мамчин завойовник": угорський прем'єр Орбан зазіхнув на територію України та Румунії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов у люди в скандальному шарфі з картою "Великої Угорщини".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове потрапив у скандал. Він зазіхнув на територію України та Румунії.

Політик вбрався у фанатський шарф з картою "Великої Угорщини", до складу якої увійшли території України та Румунії.

Такий предмет одягу прем'єр одягнув на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком.

В Мережі українці відреагували та такий черговий вибрик угорського політика:

"Збирач земель". Версія 2.0.

Ще один "мамчин завойовник".

Той карлик, а цей взагалі гном для світової политики.

У Бухаресті вже відреагували на цей випад і назвали неприйнятною таку поведінку глави уряду.

Нагадаємо, що очільник МЗС Угорщини Сіярто поїхав на форум "Росатома" до Сочі, аби взяти участь формі "Атомекспо", який організувала російська енергетична компанія "Росатом".

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