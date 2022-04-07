Ще один податок скасовано під час війни: за що можна буде не платити

Ще один податок скасовано під час війни: за що можна буде не платити

ТСН.ua розповідає, який ще податок скасували для українців та за що можна не платити цілих два роки.

Згідно з законопроєктом №7190 від 22 березня 2022 року на час воєнного стану в Україні скасовується податок на нерухомість.

Нова норма поширується на 2021 рік (адже за нього потрібно було заплатити до 1 липня 2022 року), а також на поточний 2022 рік. Тобто до 1 липня 2023 року.

Як пояснив експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко, українці фактично можуть не платити за житло, яке зруйнувалося в період воєнного стану. Окрім житлової нерухомості можна тепер не сплачувати податок також на комерційні та інші приміщення.

Експерт вважає, що завдяки таким податковим послабленням хоч і скоротиться надходження до бюджету, але й також це допоможе стимулювати повернення українського бізнесу до роботи та підтримку економіки країни саме тоді, коли цього потрібно найбільше.

Чи зміняться ціни на житло після війни?

За словами аналітика TeleTrade Сергія Родлера після війни серед українців варто очікувати різкого зростання попиту на нерухомість, а ось серед іноземних громадян попит, навпаки, впаде. Ціни на квартири не впадуть сильно, якщо війна скоро закінчиться. В противному випадку, можна очікувати значного падіння. Після війни також варто очікувати росту цін на будівельні матеріали, що вплине на вартість будівельних робіт і, звичайно, вартість готових квартир чи будинків на первинному ринку.