Ще один скандальний блогер утік з України: "З****ся заради безпеки"

З України втік ще один відомий блогер. Своє рішення покинути країну він аргументував тим, що нібито зробив це "заради безпеки". А незадовго до від'їзду його нібито побили люди, які, за його словами, пов'язані з ТЦК.

Що трапилося насправді і де зараз блогер – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Ще один блогер-утікач

Львівський блогер Юра Скайф, справжнє ім'я якого Юрій Кальчук, після конфлікту з ТЦК та отримання повістки втік до Польщі. Про це Скайф повідомив у відповідному відео.

Як стверджує 26-річний інфлюенсер, незадовго до від'їзду його нібито побили люди, які, за його словами, пов'язані з ТЦК. Перед втечею Юрій записав відеозвернення в Instagram, де розповів про те, що трапилося. Блогер звинуватив у нападі співробітників ТЦК, хоча точно впізнати їх не зміг, оскільки всі нападники були в масках. За його словами, на місце викликали поліцію.

Втеча Паші Бумчика

Нагадаю, що це вже не перший випадок, коли блогери втікають з України після отримання повістки. У вересні скандальний український блогер Паша Бумчик, відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, незаконно втік з України. Про свій виїзд за кордон Бумчик активно розповідає в соцмережах. Країну він нібито покинув після того, як отримав повістку. В TikTok він публікував кадри, де тримає в руках повістку від Солом’янського районного ТЦК та СП у Києві. Згодом скандальний блогер показав, як пакує речі, збирає гроші та прямує в гори.

Після цього він опинився в Румунії, про що теж повідомив у соцмережах.

"Гуляв і випадково вийшов до Румунії. Випадково заблукав у горах і потрапив до Румунії за три дні"

Таке писав Бумчик у своїх соцмережах, щоправда, російською мовою. Утім, далі стало схоже на те, що в Румунії Паша Бумчик надовго теж не затримався. Згодом він у фотоблогу повідомив, що вже перебуває в Будапешті. Блогер публікував кадри біля будівлі, що схожа на залізничний вокзал Будапешт-Келеті.

Очевидно, якщо Паша Бумчик, справжнє прізвище якого Двуличанський, покинув Україну, то зробив це незаконно. До речі, його вже занесли до бази сайту "Миротворець". Скандального блогера позначили як дезертира та зрадника України.

Втеча Олександра Волошина

Ще раніше з України втік блогер Олександр Волошин. У серпні в Мережі ширилися фото, на яких знаменитість перетинає кордон і рушає до Польщі. Ще більше Волошин заінтригував своїм зникненням із соцмереж. Він видалив усі свої публікації й не виходив на зв'язок. Однак за деякий час блогер несподівано публічно заявив про свій виїзд за кордон на своєму YouTube-каналі. За словами Олександра, він втік до столиці Польщі після того, як у його бік і його команди почали "прилітати" погрози від невідомих. Також Волошин розповів про побиття його охоронця та виявлення апарату для прослуховування в його авто. І додав, що поки не планує повертатися до України.

"Я міг би вже й не публікувати це відео, усі й так знають, що я виїхав. Я почав отримувати погрози від військових. Одразу скажу, що повертатися не планую. Мої люди мене підтримали. Кожна людина має право робити те, що вона думає, і те, що вона хоче. Ми маємо це сприйняти та рухатись далі"

У Мережі розгорілося чимало дискусій. Одні поставилися до блогера з розумінням, а інші висловили тотальне обурення такою несправедливістю й розкритикували його за маніпулювання на чутливих темах, на підміні деяких понять і фразах, вирваних з контексту.

"Не вірю. Відчуваю маніпулювання. В мене немає достатньо інформації, щоб рознести все по фактам і це мені не потрібно, але відчуваю, що тут взагалі не так, як він щебече”

"Саша ти красавчик!!! Підтримую кожне твоє слово! Мабуть, єдиний блогер, який сказав народу відкрито, що в нас робиться в країні! Хай у тебе все буде добре!"

"Да ти що, стеження, прослуховування, а закордон виїхав, як ні в чому не бувало. Став частиною корупційного механізму, який намагаєшся засуджувати, лицемірством не смердить тобі хлопче?)"

Як відомо, раніше Олександр Волошин неодноразово фігурував у скандалах. Зокрема, нещодавно після жахливого обстрілу росіянами дитячої лікарні "Охматдит" у липні його звинуватили у розкраданні грошей з благодійного збору, який він відкрив на своїй сторінці в Instagram, та у поширенні ворожих наративів. Після хейту знаменитість опублікував звіт і спростував чутки про привласнення коштів.

Втім, після власних роздумів Волошина про так зване "перемир’я з РФ" він все ж потрапив до бази "Миротворець" за "участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "поширення російської пропаганди". Тоді блогер відреагував на потрапляння до "Миротворця" у фотоблогу. Блогер переконаний, що це зробить його "ворогом народу". І зазначив, що він категорично не погоджується з такими приписами у профайлі, бо вже перепросив усіх за свою некоректну поведінку.

"Мене порівняли з сепаратистом. Коли мені це скинули, я спочатку не повірив… Думав, що товариш вирішив мене розіграти, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це. Кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись. Не знаю, що далі робити та чого очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. При тому, що я вже сто разів казав, що я не маю рації й визнав свою помилку"

Зі свого боку, таку поведінку блогера прокоментувала його колега, інтерв’юерка й блогерка Раміна Есхакзай. Журналістка нагадала, як ще в липні пророкувала, що Волошин за допомогою "агресивного маркетингу" й "гри на емоціях людей" ще задовго готував юзерів до своєї втечі з України, що й сталося. Насамкінець блогер зазначив, що продовжуватиме допомагати Україні з-за кордону.

"Для мене основним ворогом залишається і буде залишатися Росія. Від себе я буду робити все, щоб цього ворога знищити".

Раніше нардепка Олександра Устинова оскандалилася через висловлювання про ухилянтів. За її словами, відповідальність за незаконний перетин кордону має бути серйознішою.

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