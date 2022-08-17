Ще одна фінансова допомога: хто з українців може отримати і як це зробити

Весь світ продовжує допомагати українцям в цей нелегкий період. Громадяни України, які постраждали через російську агресію, можуть отримати ще один вид фінансової допомоги. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

Цього разу українці зможуть отримати грошову компенсацію від Європейського суду з прав людини. Йдеться про суму в розмірі від 5000 до 30000 євро. Про нову фінансову допомогу повідомили у Мінцифрі.

Як отримати кошти

Потрібно подати заявку протягом чотирьох місяців від того часу, як громадянин України постраждав від російської агресії. Однак зробити це потрібно не пізніше 16 січня 2023 року.

Інструкція з подавання заявки:

Заповняєте форму за цим посиланням. Завантажуєте документ на комп'ютер, роздруковуєте його, кладете у конверт та вписуєте адресу ЄСПЛ (вона буде автоматично сформована на сайті під час заповнення анкети). Надсилаєте конверт з документами в одному з відділень Укрпошти (послуга безоплатна).

Електронна форма для формування заяви до Європейського суду з прав людини була реалізована швейцарсько-українською Програмою EGAP, яка виконується Українською Генсільською спілкою з прав людини та Фондом Східна Європа.

Зверніть увагу, ви можете оформити заявку замість свого родича, якщо він/вона не може подати її самостійно. Розглядатиметься заява до одного року.

Виникли запитання щодо фінансової допомоги від Європейського суду з прав людини? Звертайтеся до громадської приймальні Української Генсільської спілки з прав людини за місцем перебування.