Знищений літак РФ на Одещині, скриншот з відео / Сергій Братчук

"Ще одна гелікоптерна вражина в пекло": ЗСУ знищили вертоліт окупантів в Одеській області (відео)

Українські воїни захищають повітряний простір від загарбників.

Війська Російської Федерації втратили ще одне своє повітряне судно. Збройні сили України знищили ворожий вертоліт окупантів в Одеській області.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ще одна гелікоптерна вражина в пекло!" - написав він і оприлюднив відео.

На ролику видно, як уламки потрощеного гвинтокрила окупантів розкидало по полю.

Нагадаємо, Збройні сили України та тероборона продовщують знищувати техніку РФ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети).