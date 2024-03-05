Ще одна країна доєдналася до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України

Утім, наразі невідомо, у яких саме країнах можуть бути здійснені закупівлі.

Франція доєднується до очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, у вівторок, 5 березня.

"Ми підтримуємо цю ініціативу і ми зробимо свій внесок", - сказав він.

Крім Чехії до ініціативи долучилися також Нідерланди, Данія, Литва та Бельгія.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив 28 лютого, що його країна виділить для цього 200 млн євро.

Також читайте Чи потрібно мобілізувати в українську армію вбивць – гучна заява міністра юстиції

Утім, у яких саме країнах можуть бути здійснені закупівлі, наразі не уточнив.

Напередодні Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

При цьому в міноборони ФРН не стали коментувати інформацію про переговори безпосередньо з Делі.

Раніше ми повідомляли, що Литва також долучилася до ініціативи Чехії щодо закупівлі для ЗСУ боєприпасів.

Читайте також: