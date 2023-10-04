Ще одна країна готова транспортувати українське зерно через свої порти

У Греції готові надати альтернативний маршрут експорту для української пшениці та інших зернових.

Про це пише Kathimerini.

Зазначається, що шлях пролягатиме через свої північні порти Салоніки та Александруполіс.

Відповідне рішення уряд Греції уже обговорив зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком. Розроблений план передбачає транспортування продукції потягом через Румунію та Болгарію до Салонік і Александруполісу.

Також читайте Туреччина поставить Україні сотні великокаліберних кулеметів — ЗМІ

"Разом з тим хоча два грецькі порти можуть прийняти кораблі, необхідні для транспортування зерна. Проте реалізація плану також може стати стимулом для прискорення необхідної модернізації залізниці, як-от лінії від Александруполі до Орменіо, останньої станції перед Болгарією, а також дуже близько до кордону з Туреччиною", - йдеться у повідомленні.

Українське зерно

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін. Це стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

Транзит української агропродукції територією Польщі може пришвидшитися.

Перевірки української агропродукції з українсько-польського кордону перенесуть до литовського порту Клайпеди.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.