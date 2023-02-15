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Ще одна країна подовжила українцям право на тимчасовий захист

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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3373
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Ще одна країна подовжила українцям право на тимчасовий захист

Фото: hannaburlaka.com

Українці зможуть перебувати на Кіпрі ще рік.

Влада Кіпру подовжила ще на рік громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом – до 4 березня 2024 року.  

Про це повідомляє МВС Кіпру.

Право на тимчасовий захист автоматично подовжується на один рік для громадян України, які вже отримали такий статус на Кіпрі.

Тобто українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву до служби надання притулку або клопотати про видавання нової посвідки на проживання з біометричними даними.

Проте тим громадянам України, які збираються вперше набути такого статусу, необхідно буде подати відповідний запит імміграційній владі.

Нагадаємо, уряд Австрії продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2024 року.

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Перегляди
3373
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