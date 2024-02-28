Ще одна країна закрила центральний пункт прийому українських біженців

Українцям в Нідерландах тепер "немає куди подітися".

У Нідерландах 27 лютого закрили центральний пункт прийому українців-біженців у місті Утрехт.

Про це пише NOS.

Пункт прийому українців в країні відігравав ключову роль у наданні допомоги та підтримки біженцям.

Як передає видання, відповідне рішення стало несподіванкою для багатьох, враховуючи продовження гуманітарної кризи та потребу українців у притулку.

"Пункт стикається з критичним переповненням біженцями, що призвело до його тимчасового закриття для нових осіб", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти 26 лютого 2022 року центр прийняв 154 біженців, що спричинило перевантаження наявних ресурсів.

"Умови проживання ускладнилися через довгі черги до санвузлів та недостатню приватність для біженців, що спонукало владу до закриття центру для нових осіб", - додали у повідомленні.

Відтак українцям в Нідерландах тепер "немає куди подітися".

"Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки щодня до центру в Утрехті звертаються від 50 до 70 нових людей, шукаючи допомогу та підтримку. Двері пункту прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менше ніж 80", - пише видання.

Нагадаємо, Міністерство нацбезпеки США на два роки подовжило можливість перебування українців за гуманітарними паролями. Зокрема, йдеться про програму Uniting for Ukraine.

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