Ще одна область переходить до "червоної" зони: яка і коли там посилять карантин

Ще одна область переходить до "червоної" зони: яка і коли там посилять карантин

Карантин посилить Сумська область.

Сумська область від 23 жовтня переходить до "червоної" зони карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити: від 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", - написав він у Telegram.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи планується в усій Україні локдаун.

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