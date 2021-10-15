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Ще одна область перейшла до "помаранчевої" зони: яка ситуація в регіонах

Ще одна область перейшла до "помаранчевої" зони: яка ситуація в регіонах

УНІАН

Сьогодні до "помаранчевого" списку потрапила Київська область.

Станом на сьогодні, 15 жовтня, через поширення COVID-19 в Україні вже 17 областей перейшли до "помаранчевої" зони карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, сьогодні "помаранчевою" стала Київщина. До цього вона була "жовтою".

"Помаранчева" зона

  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська області.

"Жовта" зона

  • Київ,
  • Вінницька,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська,
  • Рівненська області.

До "червоної" зони сьогодні потрапила Херсонська область. 

Раніше ми писали, що на Херсонщині тепер заборонено і які обмеження діють через "червону" зону. У Херсоні перед запровадженням "червоної" зони люди масово стояли у чергах на вакцинацію.

Нагадаємо, що в Україні станом на 15 жовтня зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків COVID-19.

Новини України: Херсонську область перевели до "червоної" зони карантинних обмежень

Новини України: Херсонську область перевели до "червоної" зони карантинних обмежень

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