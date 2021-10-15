Ще одна область перейшла до "помаранчевої" зони: яка ситуація в регіонах

Ще одна область перейшла до "помаранчевої" зони: яка ситуація в регіонах

Сьогодні до "помаранчевого" списку потрапила Київська область.

Станом на сьогодні, 15 жовтня, через поширення COVID-19 в Україні вже 17 областей перейшли до "помаранчевої" зони карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, сьогодні "помаранчевою" стала Київщина. До цього вона була "жовтою".

"Помаранчева" зона

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

"Жовта" зона

Київ,

Вінницька,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Полтавська,

Рівненська області.

До "червоної" зони сьогодні потрапила Херсонська область.

Раніше ми писали, що на Херсонщині тепер заборонено і які обмеження діють через "червону" зону. У Херсоні перед запровадженням "червоної" зони люди масово стояли у чергах на вакцинацію.

Нагадаємо, що в Україні станом на 15 жовтня зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків COVID-19.

Новини України: Херсонську область перевели до "червоної" зони карантинних обмежень

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