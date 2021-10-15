Ще одна область перейшла до "помаранчевої" зони: яка ситуація в регіонах

Сьогодні до "помаранчевого" списку потрапила Київська область.
Станом на сьогодні, 15 жовтня, через поширення COVID-19 в Україні вже 17 областей перейшли до "помаранчевої" зони карантину.
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, сьогодні "помаранчевою" стала Київщина. До цього вона була "жовтою".
"Помаранчева" зона
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
"Жовта" зона
- Київ,
- Вінницька,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Рівненська області.
До "червоної" зони сьогодні потрапила Херсонська область.
Раніше ми писали, що на Херсонщині тепер заборонено і які обмеження діють через "червону" зону. У Херсоні перед запровадженням "червоної" зони люди масово стояли у чергах на вакцинацію.
Нагадаємо, що в Україні станом на 15 жовтня зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків COVID-19.