Ще одна область вирішила не виходити з "червоної" зони: де залишають локдаун

Ще одна область вирішила не виходити з "червоної" зони: де залишають локдаун

Місцева влада має вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних правил.

Луганська область вирішила відтермінувати вихід із "червоної" зони карантину.

Про це йдеться у протоколі засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

У документі сказано, що керівництву ОДА доручили вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних правил, які передбачені для "червоної" зони, а також забезпечити щоденну оцінку епідситуації в регіоні.

У межах “червоного” рівня заборонено, зокрема:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Вказані обмеження не будуть діяти, якщо 100% співробітників та відвідувачів закладів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрестестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на всіх рівнях не обмежується, але обов’язковим є дотримання протиепідемічних правил.

Нагадаємо, Львівську область цього тижня попри стабілізацію COVID-показників не виводитимуть із "червоної" зони.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, в Україні змінять обмеження у регіонах "жовтої" зони. Областям треба готуватися до нового спалаху коронавірусу.

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