Ще одна схема розкрадання на оборонних закупівлях: СБУ провела понад 30 обшуків, є затримані

За даними слідства, спільно з бізнесменом начальник одного з управлінь командування Сил підтримки ЗСУ налагодив схему відкатів під час укладання контрактів.

Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України. У результаті комплексних заходів у Києві на гарячому затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" - 14,6 тис. американських доларів.

Водночас сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн.

Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та унеможливити подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників.

У ході проведених понад 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено:

комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;

майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному.

Триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники вказаної протиправної схеми.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань затримало найбільшого постачальника Міноборони. ьвівського бізнесмена Ігоря Гринкевича через хабар у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Далі вся країна дізналася про те, скільки елітної нерухомості придбала родина постачальників за 2023 рік та куди ще вкладалися кошти. Сім'я, яка ховалася за вишиванками, насправді обкрадала армію.

18 січня сина Ігоря Гринкевича Романа було оголошено у розшук, бо він утік. Тим часом суд арештував трьох фігурантів справи із заставою по пів мільярда. Вони будуть утримуватись під вартою щонайменше до 16 березня. Відомо, що четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою від 29 грудня 2023 року, п’ятий — оголошений в розшук.

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