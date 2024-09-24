Ще одна юридична колізія: що не так з відстрочкою для рідних зниклих безвісти і чому їм приходять повістки

Військовозобов'язані родичі зниклих безвісти бійців скаржаться, що їм почали надходити повістки. ТСН.ua розбирався, чи дійсно можна мобілізувати таку категорію чоловіків.

Рідним зниклих безвісти, які, відповідно до закону про мобілізацію мають право на відстрочку, почали приходити повістки.

Про це ТСН.ua розповіли читачі.

Ще одна юридична колізія

Як пише "Медійна ініціативка за права людини", в оновленому законі "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" право на відстрочку надається “жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану”.

Разом із цим законом набула чинності постанова Кабміну № 560 про порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. У цьому порядку сказано, що за наявності підстав для відстрочки особа має надати підтвердні документи.

Для тих, у кого близький родич зник безвісти, заявник має надати рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Саме ця вимога створює проблеми для отримання відстрочки, наголошують у виданні.

Юристка та координаторка груп родин військовополонених ГО “Медійна ініціатива за права людини” Олена Бєлячкова пояснила, що визнати особу безвісно відсутньою може лише суд. Для цього повинна бути відсутність упродовж року відомостей про місце перебування особи.

Водночас, відповідно по урядової постанови, статус зниклого безвісти людина набуває не за рішенням суду, а відповідно до норм спеціального закону — “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”.

Аби збирати такі відомості створено Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту внесення до реєстру відомостей про зникнення особи така людина набуває статусу зниклої безвісти за особливих обставин. Моментом, з якого особа вважатиметься зниклою безвісти, є дата подання заяви про зникнення.

ТЦК безпідставно змушують родини звертатися до суду

У Медійній ініціативі за права людини наголошують, що уряд своєю постановою № 560 об’єднав (або переплутав) ці два статуси, тим самим створивши юридичну колізію. Через цю плутанину виникають ситуації, що родичів зниклих безвісти дійсно мобілізовують.

Що випадки мобілізації родичів зниклих безвісти інколи дійсно трапляються ТСН.ua підтвердив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він запевнив, що КШ вже подав рекомендації до Міноборони і Генштабу щодо врегулювання цієї колізії.

ТЦК не мають права мобілізовувати родичів зниклих безвісти

Відомий український адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua наголосив, що ТЦК не мають права мобілізовувати родичів зниклих безвісти військових.

Також читайте У ЗСУ створюють єдину систему по роботі з членами сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених

"Якщо особа має на руках документи, що підтверджують родинні зв'язки (з особою, що зникла безвісти – Ред.), є відповідний акт, який зробив ТЦК чи військова частина, що особа зникла безвісти і здійснються виплати, то дії ТЦК щодо мобілізації таких осіб є неправомірними", – каже Кравець.

За його словами, такі дії військкомів є перевищенням повноважень, за що для працівників ТЦК передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

"Єдине, що нажаль, ДБР, яке повинне розслідувати такі кримінальні провадження, не звартає на це увагу", – каже юрист.

Кравець прокоментував, що у ТЦК вимагають для отримання відстрочки постанову суду про визнання особи зниклою безвісти.

"Вони (ТЦК – Ред.) можуть посилатися на що завгодно. Якщоє виплати, якщо є підтвердження, особа може відмовитися офіційно від мобілізаційного розпорядження і наполягати на розгляді її заяви про відстрочку", – зазначає адвокат.

Що робити, якщо ТЦК хоче мобілізувати близького родича безвісти військового

За словами Кравця, якщо представники ТЦК ігнорують заяву про надання відстрочки, особа може правомірно відмовитися від мобілізації.

У разі якщо цю особу відвозять з ТЦК у військову частину, чоловік повинен негайно повідомити командиру військової частини про ці обставини – що він має право на відстрочку і що представники ТЦК не розглянули його заяву про надання відстрочки.

"Командир частини зобов'язаний цю особу так би мовити провести за межі частини, щоб вона могла спокійно дійстатися додому. Якщо і командир частини це не робить, це також буде вважатися порушенням законодавства. Потрібно захищати свої права і не мовчати. Звичайно, трапляються випадки, коли відбирають телефони, і я би радив одразу звертатися до ДБР і Нацполіції щодо викрадення людини. І наполягати на проведенні розслідування. Щоб представники ТЦК все таки дотримувалися законодавства", – порадив Кравець.

Чи можна буде отримати відстрочку онлайн

"З огляду на рівень цифровізації країни це потрібно і можливо зробити. Єдине, для цього потрібне політичне рішення, аби припинити зловживання ТЦК", – вважає юрист Ростислав Кравець.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко обіцяла, що до кінця цього року у застосунку "Резерв+" має з'явитися функція онлайн відстрочки для студентів і багатодітних батьків. Про онлайн відстрочку для близьких родичів військових, що зникли безвісти або потрапили у полон, вона нічого не згадала.

Раніше Олексій Гончаренко повідомив, що зупинився призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Також він повідомив, що чоловіки від 50 до 60 років, які наразі підлягають мобілізації, в подальшому можуть бути мобілізовані лише у разі розпорядження Генштабу.

Читайте також:

Заборона мобілізації? Новий наказ готує Міноборони!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.