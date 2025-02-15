Ще одна жертва тонкої криги: рибалка провалився під лід на Київщині

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу.

У п’ятницю, 14 лютого, рятувальники дістали з-під криги тіло 42-річного рибалки на річці Ірпінь поблизу села Демидів у Вишгородському районі. Це вже четверта жертва тонкої криги на Київщині за останній тиждень.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС.

Чоловік зник 12 лютого, коли пішов на риболовлю та не повернувся. Через відсутність родичів його зникнення помітили лише через два дні. На місці події водолази виявили пролом у кризі, де, ймовірно, провалився рибалка, і незабаром знайшли його тіло.

Попри постійні застереження рятувальників про небезпечний лід, люди продовжують нехтувати правилами безпеки. За останні дні в області загинули ще троє чоловіків:

13 лютого у водоймі в селі Півні Фастівського району знайшли тіло потопельника;

12 лютого в селі Самгородок Білоцерківського району водолази дістали тіло 75-річного пенсіонера, який зник ще 4 лютого;

11 лютого у селі Жуківці Обухівського району з води дістали 64-річного чоловіка.

Рятувальники закликають громадян не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, у Херсонській області рятувальники завершили пошукову операцію після трагедії на річці Інгулець, де п’ятеро дітей провалилися під лід.

Читайте також: