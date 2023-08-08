Ще одного депутата спіймали на величезному хабарі: ЗМІ дізнались його ім'я

"На гарячому" спіймали народного депутата, який за 85 тис. дол. "продавав" землю Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що за гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Правоохоронці викрили нардеп просто "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

СБУ не називає імен нардепа та його спільників. Водночас джерела УП стверджують, що деться нібито про депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Анатолій Гунько / Фото: Facebook/Анатолій Гунько (https://www.facebook.com/anatoliy.gunko1/)

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам. Тепер зухвалим зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше журналісти дізнались, що родина ще одного нардепа Богдана Торохтія під час війни придбала автомобіль Mercedes-Benz EQS за сім млн гривень. Також ЗМІ знайшли докази того, що нардеп виїжджав на море за кордон під час воєнного стану, а його дружина під час війни придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр та ще й квартиру у центрі Києва.

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