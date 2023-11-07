Ще одного військового збили на блокпосту на Закарпатті: подробиці, фото

На Закарпатті водій легковика збив 21-річного прикордонника на блокпосту. Хлопця з численними важкими травмами госпіталізували.

На Закарпатті у селі Яноші 7 листопада збили прикордонника. Військовослужбовця госпіталізували, а водія, причетного до аварії, поліцейські затримали. У справі триває досудове розслідування.

Про це повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася на блокпосту у селі Яноші. Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем "Audi" вирішив обігнати авто, яке зупинилося для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та збив 21-річного співробітника ДПСУ. Той саме перебував на проїжджій частині дороги.

Військовослужбовця з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

ДТП на блокпосту на Закарпатті / Фото: Національна поліція України

Водія "Audi" перевірили на алкоголь — за кермом чоловік перебував тверезий. Слідчі затримали його у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За скоєне водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває.

Нагадаємо, в ніч проти 22 жовтня на в'їзді до Києва водій легковика на смерть збив військового на блокпосту, який ніс службу. Водія затримали. Він був тверезим. 23 жовтня суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

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