Ще одну ніч не пережила б: під Дніпром 83-річна бабуся екстремальною прогулянкою переполохала пів міста

Ще одну ніч не пережила б: під Дніпром 83-річна бабуся екстремальною прогулянкою переполохала пів міста

На пошуки зниклої кинулися небайдужі городяни та волонтери.

У Павлограді Дніпропетровської області літня жінка вирушила до лісу і заблукала. Жінку шукали волонтери-пошуковці і кінологи КСУ "Антарес".

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Знесилену, але неушкоджену знайшли на Дніпропетровщині 83-річну жінку, яка ніч провела у лісі.

Зникнення бабусі з її оселі в Павлограді помітили онуки і звернулися по допомогу до місцевих волонтерів. Пошуковці із собаками пройшли міські квартали, пустирі та занедбані споруди довкола будинку пенсіонерки.

Що жінка поважного віку зможе самостійно дійти аж до лісу, сумнівалися, проте почали пошуки й там. І майже за добу після зникнення врешті її помітили. Старенька знайшла прихисток на повалених деревах.

Ще одну ніч в лісі бабуся навряд чи б пережила, повідомили волонтери. Знайду - передали лікарям швидкої. Чому наважилася на екстремальну прогулянку, пенсіонерка пояснити не могла.

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