Ще пів сотні в'язнів звільнили для служби у ЗСУ: подробиці

Суд дозволив пів сотні засуджених, що відбувають покарання у Райківецькій виправній колонії, звільнитися для проходження військової служби.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького міськрайонного суду.

Розгляд подань відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відеоконференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.

"Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними. Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають", – йдеться у повідомленні.

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Відомо, що переважна більшість добровольців – чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.

Багато засуджених під час відеоконференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, зокрема ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією.

Нагадаємо, в Україні 2024 року зможуть мобілізувати засуджених. 8 травня Рада ухвалила відповідний закон. Процедура - добровільна, але за запитом військових і рішенням судів.

Яких засуджених можуть мобілізувати, скількох чоловіків із в'язниці можуть призвати на військову службу та із якими злочинами не дозволять захищати Батьківщину - читайте у ТСН.ua.

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