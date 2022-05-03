Ще по пів тисячі абонентів під’єднали до газу в Харкові та області – ОП

Ще по пів тисячі абонентів під’єднали до газу в Харкові та області – ОП

У Харкові відновлено газопостачання у ще 473 квартирах, розташованих у трьох житлових будинках, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«У селищі Черкаська Лозова, що на Харківщині, до газу під'єднали 500 абонентів», – додав він.

Відновлюється і електропостачання: у Дергачах щодня до електропостачання підключають все більше споживачів, за добу під'єднано ще 800 абонентів, інформує заступник голови ОП.

За його словами, у місті Чугуєві усунено порив мереж водопостачання на вулиці Пирогова та проведено прибирання скверів.

У самому Харкові проведено ремонтні роботи на теплотрасі та вивезено 7600 м3 твердих побутових відходів.

Нагадаємо, що напередодні Тимошенко проінформував про ямковий ремонт, який дорожники проводять на трасах Харківщини. Він зазначив, що в цілому понад 100 кілометрів доріг області очищено від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій. Також були облаштовано тимчасові об’їзди двох штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

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