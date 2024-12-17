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«Ще понад 1500 захисників Маріуполя в полоні»: Ахметов продовжив роботу проєкту «Серця Азовсталі»

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«Ще понад 1500 захисників Маріуполя в полоні»: Ахметов продовжив роботу проєкту «Серця Азовсталі»

Проєкт підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин «Серце Азовсталі» продовжить роботу у 2025 році. Таке рішення ухвалив засновник проєкту Рінат Ахметов.

«Я ухвалив рішення продовжити роботу проєкту «Серце Азовсталі» у 2025 році, тому що понад півтори тисячі захисників Маріуполя все ще перебувають у полоні. І це не просто цифра – це понад півтори тисячі мужніх людей, українців, які опинилися у вкрай складній життєвій ситуації. Вони мають знати, що вони не самі. Що на них чекають вдома – чекають їхні родини, батьки, діти, чекає вся Україна. А наш обов’язок –  боротися за цих хлопців та дівчат, підтримувати й допомагати. Ми маємо сказати їм велике «дякую» за їхній подвиг – не лише словами, але і справами», – заявив Рінат Ахметов.

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Проєкт «Серце Азовсталі» розпочав роботу 16 січня 2023 року за особистим рішенням Ахметова.

Він виділив на підтримку  захисників Маріуполя 1 мільярд гривень на 2023 та 2024 роки.

Завдяки цьому за 2 роки  понад 6000 захисників отримали підтримку  персонально або через їхні родини.

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Сьогодні проєкт отримав додаткове фінансування на 2025 рік і продовжить підтримку захисників Маріуполя  протягом наступних 12 місяців.

Команда проєкту спільно з оборонцями Маріуполя визначить і представить напрями підтримки на наступний рік разом із бюджетом в лютому 2025 року, а також відзвітує за попередні два роки.

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