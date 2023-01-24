Ще рано розслаблятися: Шмигаль - про ситуацію зі світлом та теплом

Шмигаль запевнив, що Україна має достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону в нормальному режимі.

В уряді повідомили, що Україна достойно пройшла половину зими, попри ракетні удари Росії по енергосистемі. Втім, наголосили, що ще "рано розслаблятися".

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня.

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"Минулого тижня Україна пройшла "екватор" зими. Від початку першої масованої ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває", - сказав він.

Шмигаль запевнив, що Україна має достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. За його словами, у газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля.

"Вчора (23 січня - ред.) ухвалили розпорядження, яким дозволяємо державній компанії НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу", - зауважив очільник ураїнського уряду.

Яка ситуація із електроенергією

В Україні, за даними "Укренерго", станом на ранок вівторка, 24 січня, споживання електроенергії - на рівні понеділка. Попри те, що виробництво електрики збільшилось, дефіцит потужності все одно залишається суттєвий. Причина дефіциту - це російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції та високовольтну мережа.

Голова Львівської ОВА повідомив, що в області через перевищення лімітів споживання запровадили аварійні відключення електроенергії.

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