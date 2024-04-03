Ще семеро українських дітей змогли повернути з окупованих територій (фото)

Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком злочинів росіян.
З окупованих частин Запорізької та Херсонської областей виїхали з родинами ще семеро дітей.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами "руского міра", – зазначив омбудсман.
Крім того, родини, де є хлопці-підлітки виїжджали з окупованих територій, аби їхніх дітей згодом не забрали до російської армії.
Наразі з дітьми та їхніми родинами спілкуються і допомагають представники Офісу Омбудсмана, державні структури та благодійні організації.
"Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та ін. Тож шлях адаптації має бути легшим, адже спеціалісти надаватимуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу, а відповідні держоргани зафіксують з їхніх слів факти російських злочинів, свідками яких вони стали", – підсумував Лубінець.
Раніше повідомлялося, що на окупованій Херсонщині росіяни застрелили дитину на очах у родини. Хлопчик десь проходив біля окупантів і начебто щось фотографував. Окупанти схопили дитину, привели додому і застрелили на очах у родини.
Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією Сполучених Штатів розповіли шокувальні подробиці про російський полон.
Також стало відомо, скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до РФ. За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.