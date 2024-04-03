Ще семеро українських дітей змогли повернути з окупованих територій (фото)

Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком злочинів росіян.

З окупованих частин Запорізької та Херсонської областей виїхали з родинами ще семеро дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами "руского міра", – зазначив омбудсман.

Крім того, родини, де є хлопці-підлітки виїжджали з окупованих територій, аби їхніх дітей згодом не забрали до російської армії.

Наразі з дітьми та їхніми родинами спілкуються і допомагають представники Офісу Омбудсмана, державні структури та благодійні організації.

"Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та ін. Тож шлях адаптації має бути легшим, адже спеціалісти надаватимуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу, а відповідні держоргани зафіксують з їхніх слів факти російських злочинів, свідками яких вони стали", – підсумував Лубінець.